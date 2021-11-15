شهدت مباراة الفيصلي ضد الهلال التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

الفيصلي يفوز على الهلال:

ولعب الهلال ضد الفيصلي اليوم على صالة وزارة الرياضة في الرياض بحضور جماهيري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، وانتهت بهزيمة الهلال بثلاثة أشواط مقابل واحد.

ونجح عنابي سدير في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 26/ 24، وواصل تألقه خلال أحداث الشوط الثاني الذي فاز به بنتيجة 25/ 18، قبل أن ينتفض الهلال ويتفوق عليه بنتيجة 25/ 22، وحسم الفيصلي آخر شوط بنتيجة 29/ 27.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 21 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، فيما تجمد رصيد فريق الهلال عند 15 نقطة، ليتواجد في المركز الثالث.

اشتباكات بسبب تكرار واقعة البليهي:

وعقب انتهاء المباراة، قام لاعب عنابي سدير برفع علم فريقه على الشبكة، الأمر الذي أثار غضب لاعبي الهلال والطاقم الفني، وأدى إلى حدوث اشتباكات بالأيدي بين الفريقين، وتطور الأمر حتى تدخل الأمن؛ وأنهاها.

وجاءت هذه الواقعة لتُعيد إلى الأذهان تصرف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي الذي قام بغرس علم ناديه في ملعب مرسول بارك، بعد تجاوز عقبة النصر مؤخرًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.