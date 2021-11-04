انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضمك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الهلال وضمك

وبدأت مباراة الهلال وضمك المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وتمكن فارس الجنوب من هز الشباك عند الدقيقة الخامسة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وسدد التونسي سعد بقير تسديدة قوية، ولكنها اصطدمت بقائم الحارس الهلالي عبدالله المعيوف، وكاد ضمك أن يهز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن الدفاع أنقذها، قبل أن يتألق مصطفى زغبة ويتصدى لتسديدة غوستافو كويلار.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك وسط تألق دفاعي، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وضمك بالتعادل بدون أهداف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر ضمك الترتيب برصيد 21 نقطة.