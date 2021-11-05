ضمن مبادرة حماية القطط البرية “السنوريات” والنمر العربي من الإنقراض والمساهمة في مستوى الوعي لحمايته وبالتعاون مع منظمة “كاتموسفير” غير الربحية، تنطلق غدًا السبت مسيرة العلا كاتووك في محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا.

مبادرة من ريما بنت بندر:

وتعد هذه المبادرة من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعلنت عنها ضمن إطار منتدى مستقبل الاستثمار.

وأوضحت الأميرة رينا بنت بندر أنه تم إطلاق منظمة كاتموسفير من أجل بناء زخم عالمي حيال أهمية الحفاظ على القطط البرية، وإنشاء برامج تهدف للحد من الخطر الذي يهدد بقاءها بتصنيف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة للنمر العربي ضمن القائمة الحمراء للحيوانات المعرضة للانقراض.

حماية القطط البرية:

وأكدت أن هذه المنظمة ستسهم في تنظيم المناسبات العالمية لدعم وتوسعة جهود منظمة بانثيرا في توفير الحماية وتأمين مستقبل القطط البرية.

وأشادت الأميرة ريما بنت بندر بجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في هذا الشأن واتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع منظمة بانثيرا، وهي اتفاقية التعاون التي دعمت إطلاق منظمة كاتموسفير لتكون جزءًا مشاركًا وفاعلًا ضمن جهود إعادة توطين النمر العربي واستعادة التوازن الطبيعي المطلوب لوجوده، وكذلك الحياة الفطرية المتنوعة للمملكة مما يجعلها متحفًا حيًّا ووجهة عالمية للسياحية البيئية والطبيعية.