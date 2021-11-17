تترقب الجماهير مباراة الأرجنتين ضد البرازيل ضمن التصفيات المونديالية، في ظل المنافسة القوية والشعبية الكبيرة الذي يحظى بها المنتخبين.

موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين ضد البرازيل عند الساعة الثانية ونصف فجر اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، على ملعب “ديل بيسنتيناريو”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقبل مباراة الأرجنتين ضد البرازيل، ينفرد منتخب السليساو بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قطر برصيد 34 نقطة، وضمن التأهل رسميًّا إلى المونديال، وبفارق 6 نقاط عن التانغو.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم:

وتشهد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل غياب نجم السليساو، نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ قبل ساعات من المواجهة، فيما يُشارك قائد التانغو، ليونيل ميسي، وذلك حسبما صرح المدير الفني ليونيل سكالوني.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ أوتامندي، روميرو، ماركوس أكونيا، مولينا، رودريجيز، دي بول، لو سيلسو، أنخل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز وميسي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم المباراة بالتشكيل التالي؛ إيمرسون، ماركينيوس، سيلفا، ساندرو، دانيلو، لوكاس باكيتا، جيرسون سانتوس، كونيا، رافينيا وغابريل جيسوس.