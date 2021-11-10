علق الإعلامي الرياضي والناقد عدنان جستنيه على أزمة نقل الدوري السعودي للمحترفين تلفزيونيًّا بجودة عالية، وذلك بعد نقد الجماهير مؤخرًا لـ جودة الناقل الحصري للبطولة في الموسم الحالي.

جودة نقل مباريات الدوري لم تتغير:

وتحدث جستنيه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “اهتمام مجلس الشورى بهذا الموضوع أمر مهم؛ لأن الجميع كان متوسمًا خيرًا حول وجود جودة عالية لنقل المباريات ولكن مؤخرًا، لا حياة لمن تنادي”.

وتابع جستنيه: “يجب الاهتمام بهذه الجزئية حرصًا على جودة أفضل تليق بالبطولة مستقبلًا”.

SSC تعتذر:

وكانت قناة SSC التابعة لـ شركة الرياضة السعودية تقدمت باعتذار لجماهير كرة القدم في المملكة، بسبب تعطل بث مباراة النصر والشباب مساء الجمعة الماضية بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أكدت على فتح تحقيق لمعرفة السبب وراء ذلك العطل.

وستعود مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.