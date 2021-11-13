يخطط القائمون على ملف استضافة السعودية لـ بطولة كأس أمم آسيا 2027 إلى توسيع عدد الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض، وذلك في حال فازت المملكة باستضافة البطولة بعد ست سنوات من الآن.

ملعب الملك فهد أول محطة للوفد الآسيوي:

وكان وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زار ملعب الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت، وذلك لتفقد الملاعب الموجودة في ملف المملكة لاستضافة البطولة.

وذكر الحساب الرسمي لـ السعودية 2027 عبر “تويتر” : “درة الملاعب أولى محطات الوفد الآسيوي، حاليًّا 58 ألف متفرج والهدف 80 ألف متفرج”.

وأضاف الحساب: “ملعب الملك فهد يعم بمظهر أكثر تجددًا مستقبلًا”.

ويُعد ملعب الملك فهد الدولي واحدًا من أهم ملاعب المملكة حيث يستضيف مباريات أندية الرياض “الهلال والنصر والشباب” في بطولات دوري المحترفين وكأس الملك بالإضافة إلى استضافته للمباريات المهمة والمصيرية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

موعد الكشف عن مستضيف بطولة كأس آسيا 2027:

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن الموعد الذي سيكشف فيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مستضيف بطولة كأس أمم آسيا بعد 6 سنوات من الآن.

وقال الإعلامي وليد الفراج: “القرار سيُكشف عنه في إبريل المقبل، والمملكة تنافس 4 دول لاستضافة البطولة”.