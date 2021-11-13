كشفت تقارير إعلامية عن الموعد الذي سيكشف فيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مستضيف بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وقال الإعلامي وليد الفراج: “القرار سيُكشف عنه في إبريل المقبل، والمملكة تنافس 4 دول لاستضافة البطولة”.

وفد الاتحاد الآسيوي وصل إلى المملكة أمس:

وبالأمس، وصل وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتفقد البنية التحتية في المملكة، في إطار جولات يقوم بها الوفد في كل الدول التي تقدمت بملف استضافة بطولة كأس آسيا.

وتُعد المملكة واحدة من 5 دول تقدمت بطلب الاستضافة بجانب أوزبكستان وإيران والهند وقطر.

تفاصيل خطة المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027:

وتعمل المملكة حاليًّا على تطوير 6 ملاعب وهي ”ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الملك فهد الدولي، ملعب الأمير سعود بن جلوي، ملعب الأمير محمد بن فهد، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ملعب الأمير عبدالله الفيصل”.

يذكر أن السعودية بصدد إنشاء 3 ملاعب جديدة في الدمام والرياض والقدية بجانب إنشاء مجموعة من ملاعب التدريب في مختلف الملاعب.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قال حول ملف المملكة لاستضافة أمم آسيا 2027: “”الدعم الكبير الذي نحظى به من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، يحفزنا لبذل قصارى جهدنا لتقديم حدث استثنائي في تاريخ كرة القدم الآسيوية.”

أما ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم فقال: “استضافة كأس آسيا أمر هام، لمنح الفرصة بشكل أكبر للأسرة الآسيوية للوقوف على التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في الآونة الأخيرة في كل المجالات، وأنها أصبحت عاصمة لمختلف الرياضات”.