أغضب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جماهير نادي النصر، وذلك بسبب رد فعله الأول على التغييرات التي تُجرى حاليًا في النادي بعد تراجع نتائج الفريق الكروي الأول مؤخرًا.

ماذا قال حمدالله ؟

وكان المهاجم المغربي نشر صورة له عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: ” مع ابني وفي مدينتي ليس أكثر من ذلك”.

وعلق تاليسكا لاعب النصر على صورة اللاعب المغربي قائلًا: ” هذا هو كل شيء في الحياة، نعم”.

جماهير أصفر العاصمة انتقدت ما فعله اللاعب المغربي، خاصة أنه أظهر عدم الاهتمام بما يحدث للفريق من تراجع للنتائج وتخبط إداري خلال الفترة الأخيرة.

النجم المغربي مطلوب في كورينثيانز

وكان اسم حمدالله ارتبط بالانتقال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن نادي النصر ظهر اليوم الأربعاء، عن إنهاء مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر للعلاقة التعاقدية مع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وقررت الإدارة النصراوية إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بيدرو إيمانويل، مقدمة له الشكر على الفترة التي قضاها مع العالمي، وتمنت له التوفيق.

كما قبلت إدارة النادي، استقالة حسين عبدالغني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم.