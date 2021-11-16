شارك مدافع الأزوري، ليوناردو بونوتشي، في مباراة إيطاليا ضد أيرلندا اليوم، ليحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته مع منتخب بلاده.

بونوتشي يُعادل رقم كيليني:

وأشار حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بونوتشي عادل جورجيو كيليني من حيث عدد المشاركات مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم.

وأصبح ليوناردو بونوتشي في المركز السادس ضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم عبر التاريخ، حيث وصل إلى 114 مباراة، عقب مشاركته في مواجهة اليوم ضد أيرلندا.

إيطاليا ضد أيرلندا:

ويلعب منتخب إيطاليا ضد أيرلندا ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بينهما.

ويتصدر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن سويسرا التي تلعب مع بلغاريا، وفي حال التساوي في النقاط وفارق الأهداف، ستكون المواجهات المباشرة في صالح المنتخب السويسري.