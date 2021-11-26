توجه الحارس فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، بوعد إلى جماهير النادي حيث أكد أن فريقه سينافس بكل قوة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق حارس الشباب

وتحدث القرني بعد فوز الليث على الرائد قائلًا: “الفوز على الرائد كان نتيجة العمل والجهد الجماعي للمنظومة، نعد الجماهير بمواصلة العمل على الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية للمنافسة على الدوري”.

وأضاف القرني: ” كل الشكر والتقدير لمن دعمنا وساندنا من جماهير الليث، هذا الدعم يشكل لنا عاملًا في غاية الأهمية”.

ملخص مباراة الليث والرائد

ونجح لاعب الليث متعب الحربي في إحراز الهدف الوحيد لفريقه في الشوط الأول بالدقيقة الـ20 أمام الرائد.

وفي الشوط الثاني، كشر الليث عن أنيابه ليضيف الهدف الثاني عبر الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة الخامسة والخمسين بطريقة جميلة، ثم واصل الليث ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة الـ74.

تصدر الليث الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، متقاسمًا الصدارة مع فريق ضمك بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الخامس.

سيواجه الشباب، فريق التعاون في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين يوم 25 ديسمبر المقبل.