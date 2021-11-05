نجح الفريق الكروي الأول في الشباب في إنهاء الشوط الأول من مباراة النصر بالجولة الـ11 متقدمًا بهدف دون رد، وذلك في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

لماذا يرغب الشباب في الفوز على النصر ؟

فوز الليث بقيادة البرازيلي شاموسكا إن تحقق سيصعد بالفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ليكون خلف نادي الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين.

ونجح اللاعب هتان باهبري في إحراز الهدف الوحيد لليث بالدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

انقطاع البث يثير حفيظة الجماهير:

وأعلنت قناة SSC، الناقل الحصري لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن انقطاع البث المباشر لـ مباراة الشباب والنصر المقامة بالجولة الـ11 من دوري المحترفين.

وقالت القناة عبر قنواتها: “نعتذر عن توقف البث بسبب عطل فني من المصدر”.

وأثار الأمر غضب الجمهور الرياضي المتابع للقاء؛ بسبب عدم وجود تقنيين جيدين بالقناة لحل المشكلة وإعادة البث في أسرع وقت.