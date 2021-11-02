أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأخضر لمباراتي أستراليا وفيتنام، وضمت 28 لاعبًا.

تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي في سيدني، يوم 11 نوفمبر الجاري، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

رينارد يعلن عن قائمة الأخضر

وجاءت قائمة الأخضر، كالتالي؛ في حراسة المرمى، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي ونواف العقيدي، وفي الدفاع؛ متعب الحربي، عبد الله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، زياد الصحفي، سلطان الغنام، محمد البريك، ياسر الشهراني وناصر الدوسري.

وتضم القائمة في الوسط والهجوم كل من؛ سالم الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، علي الأسمري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، فراس البريكان وصالح الشهري.