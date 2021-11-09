واصل النجم البرازيلي إيغور كورونادو تألقه اللافت مع الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو الأكثر صناعة

ويتصدر كورونادو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 11 جولة، حيث قام بـ8 تمريرات حاسمة، يليه نجم فريق الفيحاء، بانايوتيس تاكتسيديس بـ7 تمريرات.

ونجح 4 لاعبين في صناعة 4 أهداف، وهم؛ عبدالله العمار “ضمك” وأحمد الزين “الرائد”، وثنائي فريق الهلال، ماثيوس بيريرا وناصر الدوسري، وقدم نجح الأهلي، إغزيان أليوسكي 3 فرص، بالتساوي مع نجم النصر عبدالفتاح عسيري.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ11، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب وضمك، ثم الهلال بـ19 نقطة.

ويقع الرائد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي، ثم الفيصلي ثامنًا بـ14 نقطة، يليه النصر برصيد 13 نقطة، وحل الفتح عاشرًا بـ12 نقطة.

ويتواجد الحزم في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ التعاون، الاتفاق وأبها، ثم الباطن في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، ويتذيل الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ7 نقاط.