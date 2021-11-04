أكد المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على أن نقطة ضعف نادي الفتح، مكنت العميد من حسم المباراة مساء اليوم الخميس بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حديث كونترا بعد مباراة الاتحاد والفتح

وتحدث كونترا بعد المباراة قائلًا: ” عملنا لمدة 7 أيام على دراسة نقاط ضعف النموذجي وكنا نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة ولكننا لعبنا على نقاط ضعف الخصم، ونجحنا في الفوز”.

وأضاف كونترا: ” الاتحاد فريق مميز ولدينا القدرة على تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل جيد وردة فعل اللاعبين بعد الخسارة في مباراة الشباب، كانت جيدة، حيث حققنا 6 نقاط في مباراتي الحزم والنموذجي”.

وتابع مدرب الاتحاد: ” لا شك أن فترة التوقف الدولي ستفيد العميد وستكون فرصة للاعبين، للتدرب على رفع الأسلوب اللياقي بشكل جيد وتطبيق التعليمات خلال الفترة المقبلة”.

ملخص المباراة

وكان العميد أنهى الشوط الأول من مباراة الفتح متقدمًا بثنائية دون رد.

وسجل العميد هدفين في الدقيقتين الـ35 و الـ37 عبر البرازيلي رومارينيو ومواطنه كورونادو.

وفي الشوط الثاني، استغل اللاعب البرازيلي رومارينيو خطأ قاتلًا من دفاعات نادي الفتح، ليضيف ثالث أهداف العميد بالدقيقة السبعين.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 23 نقطة في صدارة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد النموذجي عند 12 نقطة في المركز العاشر.