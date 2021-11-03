يبدو أن الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، يثير قلق إدارة النادي البافاري؛ كونه لم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق.

كومان في طريقه للرحيل:

وكان كومان عانى من الإصابة مؤخرًا، لكنه ظهر بشكل جيد في مباراة أمس الثلاثاء ضد نادي بنفيكا البرتغالي حيث ساهم في فوز البايرن على بنفيكا بخماسية مقابل هدفين.

وقالت صحيفة Sports Bild الألمانية: إن المفاوضات بين إدارة الفريق البافاري واللاعب كومان أصبحت معقدة بسبب ما يطلبه اللاعب الفرنسي من مطالب مادية.

سبب رفض إدارة بايرن ميونخ:

وقالت الصحيفة الألمانية: إن كومان طلب الحصول على راتب سنوي يتراوح من 10 إلى 20 مليون يورو بالموسم الواحد لكن إدارة البايرن رفضت وأصرت على منحه راتبًا سنويًّا قدره 13 مليون يورو في الموسم.

وربما يرحل كومان عن بايرن ميونخ بشكل مجاني بعد نهاية عقده في صيف عام 2023، حيث سيغادر الفريق البافاري بشكل مجاني مثلما فعل النمساوي دافيد ألابا المنتقل لريال مدريد الإسباني صيف عام 2021.

ويهتم كل من برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع كومان خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، شهدت مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا تألقًا لافتًا من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي نجح في تسجيل هاتريك في شباك بنفيكا البرتغالي، ليقود العملاق البافاري إلى التأهل لمنافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ أكثر من رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه تمكن من الفوز في أول 4 جولات من مرحلة المجموعات لسادس مرة في تاريخه والثالثة على التوالي، أكثر من أي فريق آخر.

ونجح العملاق البافاري في معادلة رقم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم 2017/ 2018، بعدما تمكن من تسجيل 17 هدفًا بعد مرور 4 جولات فقط من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ على سجله خاليًا من الهزائم خلال مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في 26 مواجهة متتالية، حيث حقق الفوز 23 مرة وتعادل 3 مرات، في أطول سلسلة للفريق منذ منافسات موسم 2003/ 2004.