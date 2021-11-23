ظهر استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب” بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الدعم الجماهيري سلاح الهلال

وتتزين مدرجات درة الملاعب اليوم بالجماهير، حيث تم السماح بأن يكون الحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يمنح ممثل الوطن دفعة معنوية في مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي لخطف اللقب القاري.

درة الملاعب جاهز لاستضافة النهائي

وخطف درة الملاعب الأنظار قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حيث حرص المسؤولون على تجهيزه خلال الـ10 أيام الماضية، ليظهر في أبهى صورة لاستضافة الحدث الأكبر في آسيا هذا العام.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الظهور بشكل مميز مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، أملًا في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثامنة في تاريخ بمختلف مسمياته.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صعوبة في بداية مشواره بمنافسات دوري أبطال آسيا، حيث لم يظهر بالمستوى المتوقع خلال مرحلة المجموعات، إلا أنه تألق في الأدوار الإقصائية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).