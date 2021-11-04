شارك مجلس الصحة الخليجي بفعالية ممشى الصحة، ضمن جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي إكسبو 2020.

وانطلقت فعالية الممشى في موسمها الأول والتي استمرت لمدة 8 أيام، واستفاد منها زوار الجناح من مختلف الشرائح العمرية بجنسيات مختلفة على جميع الجوانب التي يتناولها الممشى وهي الصحة العقلية، والنشاط البدني، والتغذية، وأخيراً جودة النوم.

ممشى الصحة:

الجدير بالذكر أن ممشى الصحة يأتي في ثلاث مشاركات لمجلس الصحة الخليجي خلال عام 2021، حيث أن المشاركة الثانية للممشى ستكون بتاريخ 14 نوفمبر من عام 2021 م ويستمر لمدة 5 أيام، والمشاركة الثالثة والأخيرة هذا العام ستكون في 20 ديسمبر من العام نفسه وتستمر لمدة 8 أيام.

نصائح ومحفزات:

ويقدم الممشى نصائح ومحفزات توعوية بثلاث لغات (العربية، الانجليزية، الفرنسية) وتشمل على الصحة العقلية، والنشاط البدني، والتغذية، وأخيراً جودة النوم حيث بلغ عدد زوار الممشى في المشاركة الأولى ما يزيد عن 14000 زائر.

ويسعى مجلس الصحة الخليجي في جميع فعالياته للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم المبادرات البناءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه.

والمجلس منظمة ذات مكانة إقليمية عالمية مرموقة، لها دور محوري، تسهم بفاعلية في دفع مسيرة التعاون والعمل الخليجي الصحي المشترك لتحقيق الصحة المستدامة.