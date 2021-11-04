تشهد مباراة الهلال وضمك اليوم منافسة خاصة بين الفرنسي بافيتيمبي غوميز والأرجنتيني إيميلو زيلايا، حيث يطمحان لمواصلة التألق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز وزيلايا يتألقان

ويُقدم بافيتيمبي غوميز مستوى مميزًا مع الهلال ضد ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ساهم في تسجيل 4 أهداف، بعدما هز الشباك 3 مرات وصنع آخر خلال الأربع مباريات الماضية.

على الجانب الآخر، سجل إيميليو زيلايا هدفًا واحدًا في 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الهلال، ويأمل لزيادة رصيده التهديفي خلال مواجهة اليوم خاصة أنه ظهر بشكل مميز هذا الموسم.

كما أنه منذ أول مشاركة للأرجنتيني زيلايا في الدوري السعودي للمحترفين في يناير عام 2020 نجح في تسجيل 39 هدفًا، فقط الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي يتفوق عليه، حيث تمكن من إحراز 44 هدفًا خلال الفترة ذاتها.

الهلال ضد ضمك

ويلعب الهلال ضد ضمك، عند الساعة 5:50 مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر ضمك الترتيب برصيد 21 نقطة.