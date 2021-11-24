كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن موعد حفل تكريم نادي الهلال اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة فوزه أمس الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “احتفالية الزعيم بالبطولة الآسيوية ستُنقل على قناة MBC Action الليلة في التاسعة مساءً”.

مطربو حفل تكريم الهلال

وسيتواجد في حفل تكريم الزعيم كل من الفنان محمد عبده، والمطربة السورية أصالة، الفنان راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان.

وكان الزعيم فاز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية دون رد أحرزها كل من ناصر الدوسري والمالي موسى ماريجا.

ناصر الدوسري يدخل تاريخ المسابقة

وبدأت المباراة التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، بشكل سريع، وتمكن الزعيم من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 ثانية فقط.

وجاء هدف الزعيم من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق ناصر الدوسري، ليدخل تاريخ دوري أبطال آسيا بتسجيله أسرع هدف في مباراة نهائية في المسابقة، وسط حماس جماهيري كبير.

وبدأ الشوط الثاني بشكل سريع، وضغط الزعيم بقوة، حيث أطلق غوميز تسديدة قوية تصدى لها الحارس على مرتين، وأطلق ماثيوس بيريرا تسديدة قوية، إلا أنها مرت أعلى المرمى، ثم مرت تسديدة يونغ جو بجوار القائم الأيمن للأزرق.

ونجح موسى ماريغا في تسجيل الهدف الثاني لـ الهلال بعد تلقيه تمريرة رائعة من بافيتيمبي غوميز عند الدقيقة 63، لتشتعل المدرجات وتمنح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف اللقب القاري.