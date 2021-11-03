كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال، الإسباني أوناي إيمري حقيقة اقترابه من تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

أوناي إيمري يؤكد استمراره مع فياريال

وأصدر الإسباني أوناي إيمري بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، حسم فيه موقفه من إمكانية تدريب نيوكاسل يونايتد، الذي فاوضه في الفترة الأخيرة لخلافة ستيف بروس.

وشدد إيمري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تمسكه بالاستمرار مع فياريال واستكمال عقده مع الفريق، حيث أبلغ مجلس إدارة النادي بقراره النهائي.

وتابع: “لقد أبلغت رئيس فياريال فرناندو روج بقراري وبرغبتي في الاستمرار في المشاركة في هذا المشروع، بغض النظر عن الأنباء التي خرجت بالأمس في إنجلترا، كانت هناك شفافية وولاء داخل النادي، أنا ملتزم بعقدي بنسبة 100%”.

رحيل ستيف بروس رسميًا

وأعلن نادي نيوكاسل يونايتد، مؤخرًا، عن رحيل المدير الفني ستيف بروس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا وبالتراضي بين الطرفين، متمنيًا له التوفيق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء رحيل ستيف بروس بعد أسبوعين تقريبًا من بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة استثمارية مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس آند ميديا.