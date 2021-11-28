حافظ الثنائي أوديون إيغالو ولياندر تاوامبا على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من غيابهما عن هز الشباك في الجولة الـ13.

إيغالو وتاوامبا يتصدران قائمة الهدافين

ويتصدر نجم فريق الشباب، إيغالو قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع مهاجم نادي التعاون، لياندر تاوامبا، ثم نجم الرائد، المغربي كريم البركاوي صاحب الـ8 أهداف.

وحل نجم ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا رابعًا برصيد 8 أهداف أيضًا بالتساوي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، ومواطنه أندرسون تاليسكا، نجم فريق النصر.

ويتواجد نجم فريق الفيحاء، رامون لوبيز في المركز السابع بقائمة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف، فيما أحرز 5 أهداف كل من؛ بافيتيمبي غوميز “الهلال”، جوليو تافاريس “الفيصلي” وميتشيل تي فريدي “أبها”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ13 كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب وضمك، ثم الهلال برصيد 20 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم النصر بـ17 نقطة، يليه الاتفاق بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي والفيصلي، ثم أبها في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الباطن، وبفارق نقطتين عن التعاون، الحزم، فيما يتذيل الطائي الترتيب بـ10 نقاط.