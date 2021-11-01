أكد الأمير وليد بن بدر العضو الذهبي بنادي النصر على أنه ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالفريق الكروي الأول للنادي بالإضافة إلى أنه ليس له علاقة بإدارة النادي.

العضو الذهبي لـ النصر يرد

وغرد وليد بن بدر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “معلومة أغلب من تداولها لا يشجعون العالمي، وكل ما يدور حولها للتشكيك برجالات النادي لتفريغه منهم، ولكن بعضكم للأسف صدقها”.

وأضاف العضو الذهبي بالنادي: ” شخصيًا لا شأن لي بإدارة النادي نهائيًا ولا علاقة لي بالفريق فنيًا أو إداريًا، الدعوات ليست احتفالية ولكنها تكريمية لمن يستحق ولا دخل لأحد بها فهي شأن خاص”.

فترة صعبة للعالمي

ويمر الفريق الكروي الأول في النصر بفترة صعبة من الناحية الفنية حيث ودع دوري أبطال آسيا على يد الهلال وفقد 5 نقاط في آخر جولتين لـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان العالمي أصدر بيانًا أمس الأحد تم التأكيد من خلاله على أن النادي سيعاقب وفقًا للائحته الداخلية كلًا من عبدالفتاح عسيري وتاليسكا بعد أن تبادلا الهجوم عقب التعادل مع الفيحاء بالجولة العاشرة.

وقال عبدالفتاح عسيري إن اللاعب السعودي مظلوم ولا يحصل على الفرصة كاملة من أجل إشراك اللاعب الأجنبي، فما كان من تاليسكا إلا أن رد عليه وقال له بأنه يجب عليه العمل واحترام اللاعبين الأجانب، وخدمة النادي.