تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدير الفني الهولندي رونالد كومان.

إقالة كومان لتراجع النتائج:

وقررت إدارة نادي برشلونة إقالة كومان من منصبه، يوم الأربعاء الماضي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني الممتاز، وأكدت تقارير التواصل مع تشافي مباشرة لقيادة البارشا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم، والخسارة في 3 لقاءات.

شروط السد لرحيل تشافي:

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن تشافي ينتظر وفد برشلونة في الدوحة، من أجل التفاوض مع مسؤولي نادي السد القطري على إنهاء عقده الذي ينتهي بعد موسمين.

ولفتت إلى أن المدرب الإسباني تحدث مع مالك نادي السد، الذي تربطه به علاقة قوية، حيث طلب منه الرحيل لتحقيق حلمه بتولي تدريب برشلونة.

وذكرت: “رئيس نادي السد، منح تشافي موافقته على الرحيل لتولي القيادة الفنية للبارشا، وإن كان هناك بعض الشروط، مثل أن تحضر إدارة برشلونة إلى قطر من أجل التفاوض مع السد، وتوقيع العقود في الدوحة”.

وأضاف: “بالإضافة إلى خوض مباراة ودية بين برشلونة والسد يتم الاتفاق على موعدها”، مشيرة إلى أن مسؤولي برشلونة يعرفون جيدًا ما يريده السد، ويستعدون بالفعل للسفر إلى قطر.

ومن المنتظر أن يغادر الثنائي رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي، من كييف مباشرة إلى الدوحة، بعد مواجهة اليوم أمام دينامو كييف، في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.