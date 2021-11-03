تُستكمل مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا الأحد بإقامة 3 مباريات.

موعد مباريات الغد في الدوري السعودي:

المباراة الأولى سوف تكون بين فريقي الحزم والاتفاق في الثالثة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الحزم.

المباراة الثانية بين فريقي أبها والأهلي في تمام الثالثة والنصف عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المباراة الثالثة بين فريقي الباطن والتعاون في السادسة إلا ثلثًا مساءً على ملعب نادي الباطن.

ترتيب الدوري السعودي حاليًّا:

وقبل انطلاق مباريات الغد في دوري المحترفين، يتواجد ضمك في الصدارة برصيد 24 نقطة، ويليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 23 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 22 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 19 نقطة والرائد خامسًا برصيد 18 نقطة.

وفي المركز السادس متواجد فريق الفيحاء برصيد 17 نقطة، وخلفه كل من الأهلي والفيصلي في المركزين السابع والثامن برصيد 15 نقطة لكل فريق.

النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، والفتح عاشرًا برصيد 12 نقطة، بينما تتواجد أندية الحزم والتعاون والاتفاق والطائي وأبها في المراكز من 11 إلى 15 على الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.