جذب البرازيلي إيغور كورونادو الأنظار إليه خلال مشاركته مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

كورونادو يتألق

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات كورونادو خاصة أنه أفضل من مرر الكرة والأعلى تقييمًا في الدوري حتى الآن.

وشارك كورونادو في 10 مباريات مع الاتحاد، نجح في تسجيل 4 أهداف؛ وقدم 8 تمريرات حاسم، وقام بـ34 تسديدة بينهم 19 على المرمى، بالإضافة إلى أن معدل تمريراته الناجحة في المباراة واحدة مميز للغاية.

وصنع النجم البرازيلي كورونادو 31 فرصة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب 20 عرضية ناجحة، ولعب 18 كرة طويلة ناجحة، و19 مراوغة ناجحة، ليحصل على تقييم 8.06 درجة.

العميد يستعد لاستئناف المسابقات

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لاستئناف المسابقات مجددًا، وواجه العين وديًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستكون أول مباراة للعميد بعد فترة التوقف الحالية، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 20 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.