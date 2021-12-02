يسير نجم نادي النصر السابق، المغربي نور الدين أمرابط بشكل مميز مع فريقه الجديد آيك أثينا اليوناني خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

أمرابط يتألق

وشارك نور الدين أمرابط في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيك أثينا اليوناني، وساهم في تسجيل 5 أهداف، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتفاعلت الجماهير النصراوية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أرقام نور الدين أمرابط هذا الموسم، وتمنت له التوفيق مع فريقه اليوناني، إلا أنها أكدت أن العالمي يفتقده سواء لمستواه الفني أو لروحه القتالية في الملعب.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب النتائج هذا الموسم، حيث ودع دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي على يد الهلال، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النجم المغربي مع النصر

وكان نادي النصر قد تعاقد مع نور الدين أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، وانتهى عقده نهاية شهر يونيو الماضي.

وتألق صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث لعب معه حوالي 100 مباراة، ونجح في تسجيل 19 هدفًا وقدم أكثر من 27 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقبين من كأس السوبر.