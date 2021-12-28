أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي جوستافو كويلار بفيروس كورونا.

الهلال يعلن إصابة كويلار بكورونا

ولفت نادي الهلال إلى أن أعضاء الفريق الأول لكرة القدم أجروا، عصر اليوم، فحوصات فيروس كورونا، للاطمئنان على حالة الجميع بعد التأكد من إصابة كويلار.

وأرجأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبه الذي كان من المقرر إقامته اليوم؛ لأسباب احترازية إلى حين ظهور نتائج الفحوصات الطبية، حيث ينتظر ظهورها خلال الـ24 ساعة القادمة.

الهلال يستعد لمواجهة الفيصلي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.