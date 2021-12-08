أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد البريك بفيروس كورونا.

كورونا يُداهم محمد البريك

وأشار نادي الهلال إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، أوضحت إصابة محمد البريك بفيروس كورونا وسلامة البقية.

ولفت عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيستأنف تدريبات الجماعية بشكل طبيعي، مساء اليوم، في مقر النادي، استعدادًا للمباريات المقبلة.

وكان نادي الهلال قد أعلن بالأمس عن عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم لتدريباته الجماعية، لأسباب احترازية، وذلك بسبب اشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا، قبل أن يعلن اليوم عن إصابة محمد البريك رسميًا.

الزعيم يواصل الاستعداد لمواجهة الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، من 10 مباريات، فيما يقع الفيحاء في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 لقاء.