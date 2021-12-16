يسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم لمصالحة جماهيره، وتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021، بعدما فشل في التأهل إلى المباراة النهائية.

تونس تخطف التأهل

ولعب منتخب مصر ضد تونس، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، وخسر في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بهدف عكسي سجله عمرو السولية.

ومن المقرر أن تلعب مصر ضد منتخب قطر الأول لكرة القدم، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021، ولن تكون مهمة الفراعنة سهلة في مواجهة أصحاب الأرض.

منتخب مصر يبحث عن الميدالية البرونزية

ويطمح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، لتكرار إنجاز الفراعنة في النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب التي أُقيمت في الأردن عام 1988.

وكان الفراعنة بقيادة الراحل محمود الجوهري قد خسر بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 ضد سوريا في نصف نهائي كأس العرب 1988، قبل أن يفوز على الأردن بثنائية علاء ميهوب وحسام حسن، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.