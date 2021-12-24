تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن غريب خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يسعى لتجديد عقد عبدالرحمن غريب

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة الأهلي تجهز عرضًا ماليًا كبيرًا للاعب، تصل قيمته إلى 8 ملايين ريال سنويًا، على أن تكون مدة العقد 5 سنوات، على أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل لاحقًا.

وينتهي عقد عبدالرحمن غريب صاحب الـ24 عامًا في يناير 2023، وسيدخل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون موافقة ناديه في يونيو 2022، ما دفع الإدارة لمحاولة تجديد عقده مبكرًا.

وارتبط اسم نادي الهلال بضم عبدالرحمن غريب، خاصة أنه من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات؛ رغم صغر سنه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع برصيد 18 نقطة.