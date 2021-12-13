نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في الحصول على أحكام قضائية نهائية من محاكم القضاء في مواجهة عدد من الشركات التجارية.

الاتحاد يكشف تفاصيل الأحكام القضائية:

وأشار نادي الاتحاد إلى أن مجموع أحكام القضائية يُقدر بـ7 ملايين ريال، وذلك في سلسلة من الإجراءات القانونية المتخذة من مجلس الإدارة حفاظًا على حقوق النادي، وجار العمل على تنفيذ هذه الأحكام لتحصيل المبالغ.

كما قدم مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي عددًا من البلاغات لشرطة محافظة جدة تجاه الإساءات التي يتعرض لها مسؤولو النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ولفت نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم بالفعل استدعاء بعض من المتهمين لضبط أقوالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

العميد يشكر الجهات الرسمية والقضائية:

وفي السياق ذاته، يتقدم مجلس إدارة النادي بالشكر إلى الجهات الرسمية والقضائية ممثلة في محافظ محافظة جدة وشرطة جدة والنيابة العامة على جهودهم في تطبيق الأنظمة بما يحفظ حقوق النادي.

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى كافة جماهير العميد والنقاد على كل ما يقدمونه من نقد بناء للسعي في مواصلة النادي لتحقيق تطلعات جماهيره.