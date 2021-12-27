أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم نجم فريق الشباب، خالد الغامدي.

قبول شكوى النصر وتغريم خالد الغامدي:

وقدم نادي النصر شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خالد الغامدي؛ لقيامه بالتصريح عبر أحد البرامج التلفزيونية والإساءة للأصفر.

وقررت لجنة الانضباط قبول الشكوى من الناحية الشكلية والموضوعية، وثبوت مخالفة الغامدي للمادة (50-1) من اللائحة، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

الغامدي مع الشباب:

وسبق أن لعب خالد الغامدي صاحب الـ33 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2019، قبل أن ينتقل إلى الفيصلي، ومنه إلى فريق الشباب لمدة 3 مواسم.