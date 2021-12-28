أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع الإسباني ألفارو ميدران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ألفارو ميدران تعاوني

وأشار حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة سعود الرشودي نجحت في الحصول على توقيع لاعب فريق شيكاجو فاير الأمريكي، ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف.

وبدأ ألفارو ميدران مسيرته في الفئات السنية بنادي ريال مدريد الإسباني، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2014، ولعب بعد ذلك في عدة أندية، ومنها؛ فالنسيا، خيتافي وديبورتيفو ألافيس.

التعاون يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى إدارة نادي التعاون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في تحسين الأداء والنتائج ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، من الفوز في مباراتين والتعادل 5 مرات وخسر 7 لقاءات.