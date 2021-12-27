أشاد المحلل الرياضي الدكتور جاسم الحربي بمستوى الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أنه الأقرب لحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد الأقرب لحسم اللقب:

وقال جاسم الحربي: “ملامح بطولة الدوري بدأت بالظهور وأرى بأن فريق الاتحاد الأقرب بنسبة 70% للفوز باللقب شريطة استمرار ذات الروح والانسجام بين اللاعبين”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” عبر إذاعة “ألف ألف”: “الاتحاد اختلف نسبيًّا من الناحية العناصرية وجودة العنصر الأجنبي ومتى ما وسع الفارق النقطي عن منافسيه سيصعب من مهمة اللحاق به”.

وأضاف: “وفقًا للمؤشرات التي رأيتها رشحت الاتحاد للبطولة لبعض الزملاء، ووفقًا لما نراه يقترب ذلك شيئًا فشيئًا، والتعزيزات في صفوفه بالميركاتو الشتوي ستزيد من حظوظه في نيل اللقب بنسبة لا تقل عن 70%”.

تقارب المستويات بين الفرق:

وواصل الجاسم تصريحاته قائلًا: “تقارب المستويات بين الأندية أضفى إثارة كبيرة على الدوري، وتلاشت الفوارق بسبب المحترفين السبعة، والفريق الذي لا يملك أجانب مؤثرين كالأهلي هو من يعاني الأمرين في مبارياته”.

ويتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الهلال، يليه الشباب برصيد 28 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).