أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الروماني جالكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الحزم يتعاقد مع جالكا:

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بالروماني جالكا، معلنًا عن توليه قيادة الفريق رسميًّا دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وارتبط اسم مدرب الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بعد إقالة البرتغالي هيلدر، قبل أن تستقر على التعاقد مع جالكا.

الحزم في دوري محمد بن سلمان هذا الموسم:

وأقالت إدارة نادي الحزم المدير الفني البرتغالي هيلدر، بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، والتي كان آخرها التعادل السلبي مع الباطن ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة من الفوز في مباراتين، والتعادل 5 مرات، والخسارة في 6 مواجهات.