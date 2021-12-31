تُختتم منافسات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 4 مباريات في الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون وضمك وتنطلق في الثالثة والنصف إلا خمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي أبها والرائد وتنطلق في الرابعة إلا ربع مساءً.

الأهلي والشباب قمة ختام الدور الأول

بينما يواجه الفتح، ضيفه النصر في الساسة إلا ثلث مساءً، وتُختتم مباريات الدور الأول بقمة الجولة الـ15 بين فريقي الأهلي والشباب في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً.

موعد مباريات الجمعة بـ الدوري السعودي

وتُفتتح مباريات الدور الأول ظهر اليوم الجمعة بإقامة 4 مباريات حيث يلعب ظهرًا الباطن ضد الاتحاد في الثالثة و 10 دقائق مساءً، بينما يلعب الحزم مع الطائي في الثالثة والنصف، ويواجه الاتفاق فريق الفيحاء في الخامسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، أما الهلال فيواجه الفيصلي في السادسة وخمس دقائق من مساء اليوم.