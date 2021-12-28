أشاد رئيس نادي التعاون السابق، محمد السراح، بتطور مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد بدايته المتذبذبة هذا الموسم.

حظوظ الشباب والاتحاد متساوية هذا الموسم:

وقال محمد السراح: “الشباب بدأ الموسم متذبذب والآن نشاهده يتطور.. وهو عازم أن يكون أحد الأطراف المنافسين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي”.

وتابع السراح خلال تصريحاته لإذاعة جدة قائلًا: “الشباب مهيأ أن يقتنص لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وكذلك الاتحاد الذي ينقصه جولة عن الليوث، وأرى أن حظوظ الناديين متساوية”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الليوث الوصيف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الباطن، الجمعة المقبل، في ختام منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه الليوث فريق الأهلي.