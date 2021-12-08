بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكره الإعدادي في البحرين، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف المسابقات مرة أخرى.

الشباب يبدأ معسكره الخارجي:

وانطلق مران اليوم بتدريبات إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، بعد ذلك خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتدريبات لياقية منوعة توزعت في عدة محطات.

وأضاف المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا تدريبات فنية بعد أن قسم الفريق إلى مجموعتين، اشتملت على الاستحواذ، التمرير من لمسة والضغط على حامل الكرة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي الملعب.

والتحق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الدوليون بمعسكر الليوث، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب.

الليوث هذا الموسم:

ويستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم 19 ديسمبر، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، قبل مباراته المقبلة ضد التعاون في الجولة الـ14، يوم 27 ديسمبر.