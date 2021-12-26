حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي على الشهادة الأساسية لمركز خبرة العملاء “CCOE” الصادرة عن الشركة العالمية “ساب” “SAP” والمتخصصة في الأنظمة والتطبيقات والمنتجات الخاصة بمعالجة البيانات وإدارة تخطيط الموارد؛ التي تُعد إحدى أكبر شركة برمجيات في العالم.

وجاء نجاح الصندوق الصناعي في الحصول على هذه الشهادة، بعد أن أجرَت شركة ساب “SAP” العالمية تدقيقًا حقق فيه الصندوق درجة عالية في مراقبة أنشطة الدعم والصيانة اليومية، إضافةً إلى قابلية تشغيل البنية التحتية، ويُعد الصندوق أول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة.

ويأتي حصول الصندوق الصناعي على شهادة مركز خبرة العملاء من شركة “ساب” العالمية تأكيداً على استمرارية سعي الصندوق إلى تطوير خدماته وعمليات الدعم التي ستُسهم بدورها في رفع كفاءة أعمال التقنية والتشغيل، مما يُحسن جودة العمليات والأنظمة، إضافةً إلى رفع مستوى المعرفة وقدرات التطوير والابتكار.