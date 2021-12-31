نشر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر “تويتر” صورة لشعار الفريق وهو يحارب فيروس كورونا، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي النصر غدًا السبت في الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قال حساب الفتح قبل مواجهة النصر ؟

وقال الحساب الرسمي للنموذجي عبر “تويتر” قبل المباراة: “المهمة الدفاع عن شعارنا والمنافس هو النصر وخصمنا هو كورونا، غدًا في السادسة إلا ثلثًا مساءً”.

27 حالة إصابة بـ كورونا في صفوف الفريق:

وأعلن نادي الفتح اليوم، عن وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوفه إلى 27 حالة.

ولفت مستشفى الموسى التخصصي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو النموذجي، أظهرت وجود 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 27 مصابًا.

وبلغ عدد المصابين الجدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 14 لاعبًا، وهم؛ مراد باتنا، سفيان بن دبكة، ماكسيم كوفال، عمار الدحيم، عبدالله اليوسف، جوستاف ويكايم ووليد العنزي.

وشملت قائمة اللاعبين المصابين الجدد كلًّا من؛ نواف بوشل، زياد الجري، ماجد كنبه، منذر النخلي، عثمان العثمان وخالد كمال، بالإضافة إلى نواف القرني.

وجاء ضمن الحالات الجديدة المصابة من الجهاز الفني والطبي والإداري، كالتالي؛ بالتا “مساعد مدرب”، بيير “إحصائي”، واصف “مترجم”، منذر الجاسم “مصور فني”، فيرغل “طبيب”، فرانسوا “طبيب” وناقيش “عامل”.

وسبق أن أعلن نادي الفتح عن إصابة 6 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ قاسم لاجامي، توفيق بوحيمد، حسن الحبيب، صالح النشمي، إيفان سانتيني ومروان سعدان.