يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إحصائية مميزة ضد الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر لا يخسر ضد الهلال بعد التقدم

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر لا يخسر ديربي الرياض في الدوري السعودي للمحترفين بعد التقدم بالشوط الأول.

ولفتت إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنهى 8 مباريات ديربي في الدوري السعودي للمحترفين متقدمًا في الشوط الأول، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

أبو بكر يتقدم في ديربي الرياض

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العالمي بهدف دون رد سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وقبل مباراة ديربي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع العالمي في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.