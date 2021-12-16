يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد الهلال، وحسم ديربي الرياض اليوم لصالحه.

ديربي الرياض في دوري محمد بن سلمان

وينطلق، بعد قليل، ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.

النصر يتفوق في ديربي العصر

ويُعد لقاء اليوم هو ديربي العصر الثالث بينهما في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المواجهتين السابقتين، ما يحفز لاعبيه.

ولعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصرًا في موسم 2009/ 2010، ونجح الأصفر في الفوز بهدفين مقابل هدف، وانتهى ديربي العصر في موسم 2018/ 2019 بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.