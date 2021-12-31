يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الفيصلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال لا يعرف الخسارة ضد الفيصلي

ولعب الهلال ضد الفيصلي 22 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق، حيث إنه لم يخسر أي لقاء من قبل، ونجح في تحقيق الفوز 16مرة وتعادل 6 مرات.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث إنهما يُعانيان من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجمهور.

الزعيم ضيفًا على الفيصلي اليوم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.