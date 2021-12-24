أكد الحارس الأسطوري لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، جيانلويجي بوفون أن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اليوفي، دمر فرصه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

بوفون يتحدث عن تجربة رونالدو مع اليوفي

وأضاف بوفون خلال تصريحاته لصحيفة “ذا صن”: “يوفنتوس تمتع بفرصة التتويج بدوري الأبطال، في أول عام وصل خلاله رونالدو للفريق، حينها كنت أتواجد في باريس، لا أعرف ماذا حدث”.

وتابع: “عندما عدت إلى يوفنتوس، عملت مع رونالدو لعامين، قدمنا مستويات جيدة، لكن يوفنتوس فقد حمضه النووي كفريق، وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2017، وحصلنا على الخبرة المطلوبة”.

واختتم بوفون تصريحاته قائلًا: “المنافسة قوية داخل يوفنتوس بين مجموعة اللاعبين للتواجد في التشكيل الأساسي، لكننا خسرنا هذه الميزة في وجود رونالدو”.

رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عام 2018، وكان يتواجد الحارس الإيطالي آنذاك في باريس سان جيرمان، ولم يتمكن النجم البرتغالي من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال مع اليوفي.

ورحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وعاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.