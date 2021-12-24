أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون ضمن منافسات جولة البوكسينج داي المقرر إقامتها، مساء الأحد المقبل.

كورونا يؤجل مباراة البوكسينج داي

ولفتت الرابطة إلى أنه تم تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف التوفيز، ما يعني أن 6 مباريات ستقام في يوم البوكسيج داي، على أن تقام مباراة سابعة ضمن الجولة ذاتها، مساء الاثنين.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت يوم الخميس، تأجيل مباراتي ليفربول مع ليدز يونايتد، وواتفورد مع وولفرهامبتون، بسبب فيروس كورونا.

تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون

وجاء بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي: “وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي للأسف هذا الصباح على طلب إدارة نادي التوفيز بتأجيل مباراة البوكسينج داي خارج ملعبه على ملعب بيرنلي”.

وأضافت: “كان من المقرر أن يسافر إيفرتون إلى ملعب تيرف مور بخوض المباراة يوم الأحد، في الساعة 3 مساءً. وراجع مجلس الإدارة طلب النادي اليوم بشأن تأجيل المباراة بعد إصابات أخرى لفريقه”.

وجاء في ختام البيان: “وخلصت الإدارة إلى أن النادي لن يكون قادرًا على خوض المباراة في نهاية هذا الأسبوع، لعدم كفاية عدد اللاعبين المتاحين للعب بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات”.