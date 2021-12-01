تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الأردن ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021، وسط طموحات بمواصلة تألق الأخضر وتحقيق الفوز.

الأخضر يتفوق في المواجهات السابقة

ولعبت السعودية ضد الأردن 14 مباراة سواء ودية أو رسمية، وشهدت تفوقًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، مقابل 5 انتصارات للنشامى، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين إلى بطولة كأس العرب عام 1985، حينما فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برباعية دون رد، فيما حقق النشامى أكبر فوز في بطولة غرب آسيا 2019، عندما تفوق بثلاثية نظيفة.

السعودية ضد الأردن

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الأردن عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

وانطلقت بطولة كأس العرب في قطر، أمس الثلاثاء، بـ4 مباريات، وستستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد المنتخب السعودي الأول في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.