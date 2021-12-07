أعلن الإعلامي سلطان المهوس عن تعرض الحكم الدولي تركي الخضير لحادث سير، اليوم الثلاثاء، مطمئنًا الجماهير على حالته.

تركي الخضير يتعرض لحادث اليوم

وقال المهوس عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “حمدًا لله على سلامة الحكم الدولي تركي الخضير.. دعواتكم له.. تعرض لحادث مروري وحالته مستقرة ولله الحمد والمنة ولا تدعو للقلق .. اللهم أنزل عليه الشفاء يا أرحم الراحمين”.

دعوات الشفاء تُحيط به

وشهدت تغريدة المهوس عن تركي الخضير تفاعلًا كبيرًا، وقال الخبير التحكيمي محمد فودة: “الحمد الله على السلامة أخ تركي وما تشوف شرًا إن شاء الله”، وكتب عبدالعزيز محمد المزيني: “الله يشفيه ويعافيه ويبعد عنه كل سوء ومكروه”.

وعلق الحكم أحمد إبراهيم الأحمد قائلًا: “الله يشفيه ويعافيه قدام العافية يا أبو محمد أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا”، وكتب الحكم السابق عويضة منصور: “الحمد لله على سلامته.. ألف لا بأس عليه ما يشوف شرًا إن شاء الله”.