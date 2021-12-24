يستعد الفريق الكروي الأول في الهلال غدًا السبت، لمواجهة فريق الفتح في الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع:

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع لمواجهة الفتح مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، حمد اليامي، محمد جحفلي، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز”.

وسيغيب اللاعب سلمان الفرج عن صفوف الزعيم غدًا بسبب الإصابة.

وذكر الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر” أن الفرج سيُجري جلسة علاجية وسيخضع لـ برنامج تأهيلي مدته أسبوع.

ويسعى الزعيم للفوز في مباراة الفتح، لتعويض خسارته من النصر الخميس الماضي في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري السعودي.

الزعيم في المركز الرابع:

ويتواجد الهلال حاليًّا في المركز الرابع، برصيد 21 نقطة، أما الفتح فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وفي وقت سابق، حرص المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، على الاجتماع بلاعبيه بعد الإقصاء من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الاتحاد.

وكان العميد فاز على النموذجي بثلاثية مقابل هدفين ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.