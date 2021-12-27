كشفت لجنة الانضباط والأخلاق، قبل قليل، عن عقوبتها ضد نادي النصر بسبب الإساءة للأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم.

رفض شكوى النصر ضد إبراهيم القاسم:

وقدم نادي النصر شكوى ضد إبراهيم القاسم بشأن اللقاءات الإعلامية والتصريح عبر عدد من البرامج التلفزيونية بشأن تأجل مباريات الأندية ومن ضمنها مواجهة للعالمي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، قبول شكوى العالمي من الناحية الشكلية، ورفض الشكوى من الناحية الموضوعية، وذلك في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

لجنة الانضباط تغرم العالمي:

ولفتت اللجنة إلى ثبوت مخالفة النادي برئاسة مسلي آل معمر، للمادة (50-3) من اللائحة، بعد قيامه بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والإساءة للأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، العالمي بدفع غرامة مالية تُقدر بـ40 ألف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.