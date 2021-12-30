سيُجري المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، تغييرين على تشكيلة الفريق الأول وذلك عند مواجهة نادي الفيصلي غدًا بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التغييران اللذان سيُجريهما جارديم

وسيعتمد المدرب جارديم على اللاعبين محمد كنو ومصعب الجوير في منطقة خط الوسط المدافع وذلك لتعويض غياب كل من سلمان الفرج وناصر الدوسري مع غياب الكولومبي جوستافو كويلار عن مواجهة الفيصلي بسبب إصابته بفيروس كورونا، كذلك سيغيب عبدالله عطيف بسبب إصابة تعرض لها منذ 4 أشهر أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي بتصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

مصير كاريلو من المشاركة بلقاء الهلال ضد الفيصلي

وفي وقت سابق، ذكر الهلال في بيانه عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب البيروفي أندري كاريلو سيشارك في مباراة الفيصلي، وذلك بعد مشاركته بالتدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

وفي سياق آخر، غاب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن تدريبات أمس بسبب الإنفلونزا مما أثار قلق عشاق الزعيم حول إمكانية لحاق هيون سو بمباراة الفيصلي خاصة أن الزعيم بحاجة لوجود جميع عناصره الأساسية للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، بعد التعثر آخر 4 مباريات في الدوري وفقدان 10 نقاط من أصل 12 نقطة.